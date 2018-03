Wekdienst 19/3: schadeloket open en lentekriebels

En dan nog dit:

Een campagnevideo van SGP Dantumadiel is offline gehaald na een reeks negatieve reacties op Facebook. Dat meldt de lokale omroep RTV NOF. Op de video is te zien hoe lijsttrekker Tom Bakker een ingestudeerde dialoog houdt over het gevaar van echtscheidingen en het belang van het gezinsleven.

''Vreselijk al die echtscheidingen, wat een ellende komt daar allemaal uit voort. Psychische problemen, ziekteverzuim, werkloosheid, financiële problemen, om dan nog maar te zwijgen over opvoedingsproblemen'', zegt Bakker in het filmpje.