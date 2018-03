Twee doden en noodsituatie op Franse spoedeisende hulp

Wachten in de gang

In een recente televisiereportage uit het ziekenhuis van Toulon, in Zuid-Frankrijk, is het goed te zien: in de gang staan hele rijen met brancards met wachtende patiënten. Minimaal duurt het twee uur en soms zelfs vijf uur voor ze aan de beurt zijn. In de hal verderop staat nog eens een tiental mensen te wachten tot ze onderzocht kunnen worden.

"Een mevrouw zei me net dat ze al een half uur geleden om een glaasje water had gevraagd. We hebben er gewoon geen tijd voor", zei één van de verplegers. "Maar eigenlijk is dat natuurlijk van de gekke."

Franse artsen zijn daarom een opzienbarende actie gestart: een 'no bed challenge'. Elke dag wordt bijgehouden en online gepubliceerd hoeveel mensen er de afgelopen nacht in Frankrijk op een brancard in de gang hebben moeten wachten op een dokter om ze te onderzoeken. Op de site worden de ziekenhuizen die in gebreke blijven ook met naam en toenaam genoemd er wordt zelfs een rangorde bijgehouden.

Het totaalcijfer wordt bijgehouden op de site van de spoedeisende hulpdiensten, de SUdF.