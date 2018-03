Luchtacrobaat Cirque du Soleil overlijdt na val

In de Amerikaanse staat Florida is Cirque du Soleil-luchtacrobaat Yann Arnaud tijdens een optreden gevallen. De 38-jarige Franse artiest werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.

Wat er fout is gegaan, is niet bekend. De lokale autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld. In een verklaring laat de organisatie van Cirque du Soleil weten in shock en verslagen te zijn door de dood van zijn medewerker. Arnaud werkte al 15 jaar bij het gezelschap.