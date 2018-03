Turkije-deal drong aantallen terug, maar Balkanroute is nog springlevend

De Balkanroute is sinds de Turkije-deal complexer, gevaarlijker en meer ondergronds geworden. De route is een walhalla voor smokkelaars, die opereren in complexe netwerken met hulpsmokkelaars in alle tussenlanden.

Eerder deze maand werd een smokkelaarsnetwerk opgerold in Timisoara (West-Roemenië), smokkelaars die vermoedelijk duizenden vluchtelingen en migranten hielpen om via de Balkan naar hun gewenste eindbestemming in West-Europese landen te komen voor 4000 tot 5000 euro per persoon. Ze communiceren via encripted messenger apps als Viber en WhatsApp. Ze worden vervoerd in vrachtwagens of busjes, drie of vier grenzen over, zonder gezien te worden. Er zijn vrachtwagens gevonden met dubbele bodems van zo'n 50 centimeter, waaronder mensen verstopt worden.

Het is moeilijk te zeggen hoeveel migranten en vluchtelingen de Balkanroute doorkruisen. Volgens de Duitse overheid komen er maandelijks ongeveer 15.000 mensen aan in Duitsland, waarvan het overgrote deel via de Balkanroute komt. In Servië, het belangrijkste doorreisland, worden maar 500 tot 1000 mensen per maand geteld. Het grootste deel lukt het dus om ongezien, vermoedelijk met de hulp van smokkelaars, de Balkan over te steken.