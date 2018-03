Eerste uitslagen: ruim 70 procent van de stemmen voor Poetin

De eerste prognoses van de presidentsverkiezingen in Rusland wijzen op een grote overwinning voor zittend president Poetin. Volgens persbureau TASS is inmiddels een kwart van de stemmen geteld en krijgt Poetin 72,5 procent van de stemmen. Dat is meer dan in 2012 toen 64 procent van de kiezers hem steunde.

Ook de opkomst is belangrijk. Poetin wil een ruim mandaat van de kiezer en hoopte op een hoge opkomst. Volgens TASS heeft 63,7 procent van de Russische kiezers gestemd. Er waren 97.000 stembureaus en ongeveer 110 miljoen stemgerechtigden.

Dat Poetin voor de vierde keer een termijn van zes jaar als president zou winnen, stond al lang vast. De vraag was alleen nog hoe groot zijn overwinning zou zijn. Van de overige kandidaten krijgt de communist Pavel Groedinin de meeste stemmen, zo'n 16 procent. De overige zes kandidaten komen niet boven de 7 procent uit.

Geen kans voor oppositie

Er zijn verschillende gevallen van verkiezingsfraude gemeld. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er geen zaken gerapporteerd die van invloed kunnen zijn op de uitslag.