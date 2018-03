Democraat vraagt Republikeinse leiders om steun voor Mueller

De Democratische leider in de Amerikaanse Senaat, Chuck Schumer, vraagt de Republikeinen om zich openlijk achter het onderzoek te scharen dat speciaal aanklager Robert Mueller doet naar de banden tussen Rusland en het campagneteam van Donald Trump in 2016.

In een verklaring veroordeelt Schumer de suggestie van de president dat het onderzoek van Mueller moet worden beƫindigd.

Schumer roept zijn Republikeinse collega's en in het bijzonder de partijleiders op duidelijk te maken dat stopzetting van het onderzoek en het ontslag van Mueller "het overschrijden van een rode lijn in onze democratie" zou betekenen.

"GEEN INMENGING"

De Republikeinse senator Lankford uit Oklahoma heeft al afstand genomen van de suggestie om het onderzoek stop te zetten. Hij zei in een interview dat Trump duidelijk gefrustreerd is. Wat er nu moet gebeuren is dat de aanklager zijn onderzoek afrondt en conclusies presenteert, zodat het Amerikaanse volk daarover een oordeel kan vellen, zei Lankford.

Trump advocaat John Dowd schreef zaterdag dat het Rusland-onderzoek moet worden beƫindigd. Trump zelf stuurde vandaag een tweet in de wereld met de volgende tekst. "Waarom zitten er in het team van Mueller 13 geharnaste Democraten, een paar Hillary-fanaten en geen enkele Republikein? En bovendien: er was GEEN INMENGING."

Onderzoeksleider Robert Mueller is overigens een Republikein.