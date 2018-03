Engelsman rijdt uit woede feesttent binnen

Een Engelsman die uit een feesttent was gezet, is uit woede daarover gisteravond met zijn auto de tent binnengereden. Op de dansvloer raakten zeker dertien mensen gewond. De meesten liepen botbreuken op, niemand is in levensgevaar.

Het incident speelde zich af in Gravesend, zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van Londen.

De 21-jarige dader is gearresteerd op beschuldiging van poging tot moord. De politie behandelt de zaak niet als terrorisme.

De nachtclub van wie de tent is, bedankt op Facebook de uitsmijters en gasten die voorkwamen dat de automobilist meer onheil aanrichtte.