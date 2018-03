PvdA-kandidaatsraadslid gediscrimineerd tijdens campagne voeren

Een kandidaatsraadslid van de PvdA is gediscrimineerd tijdens de campagne voor haar partij in het centrum van Emmen. De geboren Somalische Ugbaad Kilincci werd gisteren meerdere keren op straat uitgescholden.

Ze kreeg opmerkingen naar haar hoofd geslingerd als 'zwarte aap' en 'kopvoddenmongool'. Ook moest de lokale politica in spee aanhoren dat ze maar moest opdonderen naar Afrika. De scheldpartijen leidden ertoe dat de Kilincci haar campagne staakte.

De Emmense Pvda-wethouder Bouke Arends schrijft op zijn Facebookpagina dat Kilincci na iets meer dan een halfuur naast hem staat, half in tranen. "Niet vanwege de kou en het gure weer, daar kan ze wel tegen," schrijft Arends. "Ze vertelt me wat mensen haar allemaal naar het hoofd slingeren. Het raakt haar. Dit vergt even te veel van haar."

Boos en verdrietig

Arends reageert bij RTV Drenthe boos en verdrietig. "Ik heb er geen begrip voor dat mensen dit zeggen. Ik ga op Ugbaad Kilincci stemmen, dat is mijn statement. Zij heeft de moed om toch door te gaan. Het is niet de eerste keer dat ze met dit soort dingen geconfronteerd wordt."

Kilincci is geboren in Somalië, maar kwam als klein kind al naar Nederland. In het verkiezingsprogramma van de PvdA in Emmen geeft zij aan zich graag in te willen zetten voor het sociale domein. Ze heeft een platform opgericht waarop mensen verschillende culturen kunnen ontdekken.

Via sociale media krijgt Kilincci steun uit het hele land. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher reageert woedend. "Tegen iemand die voor jouw gemeente wil inzetten. Tot tranen toe vernederd", schrijft hij. "We moeten dit stoppen, voor elkaar opkomen en elkaar als mens blijven zien."