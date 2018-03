Europa deze week: windt alleen Nederland zich op over Selmayr?

De Nederlandse pers dook de afgelopen weken gretig bovenop de schimmige flitsbenoeming van Martin Selmayr. De topambtenaar kreeg in een wel zeer korte tijd de functie van secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar bij de Europese Commissie.

Maar terwijl Nederlandse Europarlementariërs in Brussel opriepen tot terugtrekking van Selmayr, kwam de verontwaardiging in andere landen pas een week later op gang.

Gewend

"Hoewel ook in België niemand zulke benoemingen goedkeurt, weten we dat ze bestaan", zegt VRT-journalist Rob Heirbaut. "We zien vergelijkbare zaken hier vaker. Het is voor ons niet zo verbazingwekkend dat zoiets gebeurt. Misschien heeft dat ervoor gezorgd dat de reacties in België in het begin een beetje lauw waren."

Een aantal landen, zoals Bulgarije, kon zich überhaupt niet erg opwinden over de benoeming. "Zaken als corruptie en vriendjespolitiek, dat kennen we hier", zegt tv-journalist Desi Apostolova. "Niemand heeft er vragen over gesteld. Ik denk dat wij vooral denken: ach ja, het gebeurt in Brussel dus ook."