Doden bij aanval op polio-vaccinatieteam Pakistan

In Pakistan hebben militanten een medisch team aangevallen dat bezig was met een campagne ter voorkoming van polio. Twee medici kwamen daarbij om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond.

De bende viel daarna een team van de paramilitaire politie aan dat in actie kwam om het medische team te helpen. Een militair werd gedood.

Twee leden van het medische team die vermist werden, keerden later ongedeerd terug.

De aanval in het afgelegen grensgebied met Afghanistan is uitgevoerd door leden van de Pakistaanse Taliban. Het leger is op zoek naar de daders. De gouverneur van de provincie waar de aanval plaatsvond, noemt de leden van het vaccinatieteam helden.

Osama bin Laden

Pakistan is een van de weinige landen ter wereld waar polio, kinderverlamming, nog voorkomt. De andere twee landen zijn Afghanistan en Nigeria.

De bestrijding van de ziekte in Pakistan wordt bemoeilijkt door verscheidene factoren zoals onwetendheid onder de bevolking en de mythe dat de campagne een westers complot is om moslims te steriliseren.

Ruim 100 doden

Het grootste probleem voor de medische teams zijn de aanvallen door extremisten.

Aanvallen op vaccinatieteams komen sinds 2011 geregeld voor, toen bekend werd dat de CIA via een vaccinatieprogramma achter de schuilplaats van Osama bin Laden wilde komen. Sindsdien zijn meer dan 100 leden van de medische teams gedood.

In januari werden in Quetta een moeder en haar 16-jarige dochter doodgeschoten die meededen aan een vaccinatie-campagne. De vaccinatieteams krijgen politiebescherming, maar dat was daar niet het geval.