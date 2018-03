Erdogan: Koerdische strijders verjaagd uit Afrin

De Koerdische enclave Afrin in het noordwesten van Syrië is in handen gevallen van Turkse militairen en het Vrije Syrische Leger, zegt de Turkse president Erdogan. Volgens de president hebben zijn manschappen het centrum van Afrin volledig onder controle en zijn de meeste Koerdische YPG-strijders verjaagd, maar dat wordt nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Engeland de strijd in Syrië volgt met behulp van lokale bronnen, is de helft van de enclave overmeesterd, en bieden de YPG-strijders nog hevig verzet in de overige wijken.