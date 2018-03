Babyboomers drukken zwaar op Spaans pensioenstelsel

De demonstraties van duizenden gepensioneerden in Madrid zullen vermoedelijk maar weinig veranderen. Overwegend grijze Spaanse demonstranten eisten zaterdag dat hun uitkeringen worden bijgesteld om zo iets te repareren aan hun verminderde koopkracht.

"Mijn pensioen is nog wel op orde. Maar voor zoveel anderen is het leven echt lastig", zegt een 70-jarige Madrileen. "Intussen gaat de regering van het ene corruptieschandaal naar de volgende. Daarom ben ik hier."

Geldkist is leeg

Het is uitgesloten dat de pensioenen enige inflatiecorrectie krijgen. In 2013 werd die in Spanje afgeschaft, en sindsdien zijn de uitkeringen zo goed als bevroren. Een bijkomend probleem is dat de geldkist waaruit de pensioenen betaald moeten worden leeg is. Centrumrechtse regeringen onder Mariano Rajoy gebruikten miljarden aan reserves uit de pot voor andere uitgaven.