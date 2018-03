Romario wil als gouverneur Rio veilig maken

De vermaarde Braziliaanse oud-voetballer Romario de Souza, kortweg Romario, wil gouverneur van Rio de Janeiro worden. Bij zijn kandidaatstelling zei de 52-jarige Romario dat Rio urgente veiligheidsproblemen heeft die vragen om een andere aanpak. Hij erkende geen ervaring te hebben met leiding geven, maar dat hij, als hij gekozen wordt, de kans krijgt "om alles te laten zien wat ik in het leven heb geleerd".

Vorige maand heeft het leger op last van president Temer de leiding van de politie in Rio de Janeiro overgenomen om het extreme geweld in de deelstaat te stoppen. Zwaarbewapende drugsbendes en paramilitaire milities vechten op straat hun vetes uit, en het aantal moorden is in twee jaar tijd met een kwart gestegen.

In de Senaat

De voormalige wereldvoetballer van het jaar Romario, die van 1988 tot 1993 bij PSV speelde, vertegenwoordigt Rio sinds 2014 al in de Senaat. Hij verruilde de Socialistische Partij vorig jaar voor de middenpartij Podemos.

Romario wordt in Brazilië nog altijd op handen gedragen, maar hij is ook in opspraak geraakt door beschuldigingen dat hij onroerend goed op naam van derden heeft laten zetten om te voorkomen dat hij bepaalde schulden moet afbetalen. Romario ontkent alle aantijgingen.