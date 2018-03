Evacuaties om natuurbranden Australië

De Australische staat Victoria heeft te maken met natuurbranden. Zo'n 300 brandweerlieden en bijna dertig vliegtuigen bestrijden het vuur op vijf plekken.

Een tiental huizen en een onbekend aantal andere gebouwtjes is in vlammen opgegaan. Er zijn tot nu toe geen berichten over slachtoffers, wel is er vee omgekomen. Ook zijn honderden mensen geëvacueerd.

Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door blikseminslag in de droge graslanden. Op sommige plekken in Victoria heeft het al ruim een maand niet geregend en er worden temperaturen van boven de 40 graden gemeten. Het vuur wordt aangewakkerd door harde wind.

Orkaan

De andere kant van het land, het Noordelijk Territorium, kampt juist met de gevolgen van orkaan Marcus. De storm ging er gisteren aan land en veroorzaakte veel overlast: bomen waaiden om, 25.000 huizen kwamen zonder stroom te zitten en het vliegverkeer moest worden stilgelegd.

Hoewel het vliegverkeer inmiddels is hervat, blijven scholen morgen nog dicht en wordt ook bedrijven aangeraden niet open te gaan. Er zijn ook hier geen berichten over doden.