Zorgcentrum Oude Pekela ontruimd om brand

In een woonzorgcentrum in Oude Pekela heeft een felle brand gewoed. Bewoners van zes appartementen zijn geƫvacueerd en moesten via hun balkon in veiligheid worden gebracht. Ze zijn in gebouwen in de buurt opgevangen.

De brand brak uit in een appartement op de eerste verdieping. Er werd even gevreesd dat de bewoner nog binnen was, maar dat bleek niet het geval. Ambulancepersoneel heeft meerdere bewoners van het woonzorgcentrum nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.

De woning waar de brand uitbrak is zwaar beschadigd. Het is nog onbekend wanneer de geƫvacueerde bewoners naar huis kunnen.