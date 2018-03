Politie vindt schat aan gestolen gereedschap

De politie in Den Haag heeft gisteren meer dan 300 gereedschapskoffers in beslag genomen die waarschijnlijk uit bedrijfsauto's zijn gestolen. Agenten kwamen in actie na de arrestatie van twee mensen die op heterdaad waren betrapt bij een auto-inbraak.

De koffers lagen op meerdere adressen in Den Haag. Ze zijn allemaal overgebracht naar het bureau in het stadsdeel Loosduinen. Op foto's is te zien dat vergaderruimtes en gangen daar nu volstaan met bouwgereedschap.