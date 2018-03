Lufthansa-bestuurder: 'Zet sloophamer in nieuw vliegveld Berlijn'

De directie van de grootste Duitse luchtvaartmaatschappij lijkt geen vertrouwen meer te hebben in de oplevering van het nieuwe vliegveld van Berlijn. Dat had zeven jaar geleden klaar moeten zijn, maar bij de bouw is zoveel misgegaan dat nog steeds niet duidelijk is wanneer er kan worden gevlogen.

"Mijn verwachting is dat het vliegveld wordt gesloopt en opnieuw wordt gebouwd", wordt Lufthansa-bestuurder Thorsten Dirks nu geciteerd. Volgens hem zijn veel technische installaties alweer verouderd en kan ook een flink deel van het meubilair ongebruikt naar het grofvuil.

Dirks, die verantwoordelijk is voor Lufthansa-dochter Eurowings, deed zijn uitspraken volgens de krant Frankfurter Allgemeine bij een netwerkdag voor topmensen uit het bedrijfsleven. Een woordvoerder van Lufthansa haastte zich om te zeggen dat het bedrijf niet heeft willen pleiten voor sloop.

Meer dan 7 miljard euro

Het nieuwe vliegveld van Berlijn had in 2011 open moeten gaan. Bij inspecties zijn duizenden gebreken geconstateerd, variërend van problemen met de brandveiligheid tot te korte roltrappen en deuren die niet open konden. De kosten zijn opgelopen van 2 tot meer dan 7 miljard euro.

Berlin Brandenburg Airport moet op termijn de kleinere luchthavens Tegel en Schönefeld vervangen. Wanneer het de eerste vluchten kan verwerken, is nog altijd onduidelijk.