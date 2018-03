Ondanks de kou, drukte bij Stille Omgang Amsterdam

Ondanks de kou hebben vannacht in Amsterdam zo'n 3000 mensen meegelopen met de Stille Omgang. De pelgrims trokken biddend door de straten om het zogenoemde Mirakel van Amsterdam te herdenken.

Ze liepen dezelfde route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep, nadat hij een wonder had meegemaakt. In een woning aan de Kalverstraat braakte volgens de overlevering een stervende man een hostie uit, nadat hem de ziekencommunie was gegeven. Zijn braaksel met de hostie kwam in het haardvuur terecht. De volgende ochtend bleek de hostie ondanks het vuur ongeschonden te zijn.

De kerk heeft het gebeuren officieel als wonder erkend. Al sinds 1881 wordt het Mirakel herdacht met een stille omgang.

Minder mensen door kou

Door het koude weer waren er een stuk minder mensen dan vorige jaren. Dat komt volgens de organisatie mede doordat een deel van de pelgrims de tocht al voor de officiƫle start, om 22.00 uur, had afgelegd. Die zijn niet meegeteld.

Ook vanochtend worden er nog bedevaartgangers verwacht in Amsterdam.