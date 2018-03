De man die donderdag in Amsterdam werd neergeschoten en een dag later overleed is de 46-jarige Goran Tasic uit voormalig Joegoslaviƫ. Dat bevestigt de politie.

Volgens Het Parool was hij een crimineel die de laatste jaren in Zweden woonde en werd hij in Amsterdam-Slotervaart het slachtoffer van een afrekening in het drugsmilieu.

De man werd rond 22.00 uur neergeschoten op de Piet Mondriaanstraat. De politie vond hem in een portiek.