Stemlokalen in oosten van Rusland open

In Rusland zijn de eerste stemlokalen opengegaan voor de presidentsverkiezingen. Door het tijdsverschil was het om 21.00 uur Nederlandse tijd in het uiterste oosten van Rusland al zondag 8.00 uur.

De winnaar staat vast. Zittend president Poetin heeft geen tegenstanders die een bedreiging vormen en zal aan een vierde termijn als president van de Russische Federatie kunnen beginnen.

Het Russische optreden in Oost-Oekraïne en Syrië en op de Krim heeft hem de afgelopen zes jaar in eigen land alleen maar populairder gemaakt. Vermoedelijk is het geen toeval dat de verkiezingen samenvallen met de herdenking van de annexatie van de Krim, in 2014.

Opkomst

Toch worden kiezers opgeroepen wel te gaan stemmen, omdat Poetin wil dat zijn herverkiezing wordt gelegitimeerd met een hoge opkomst. Jongeren in Moskou die voor het eerst gaan stemmen krijgen vrijkaartjes voor concerten van artiesten die Poetin steunen. Oudere Moskovieten kunnen zich in sommige stemlokalen gratis laten controleren op kanker.

Alleen al in Moskou gaf het stadbestuur meer dan 700.000 euro uit aan ballonnen en andere artikelen om de stemlokalen op te sieren.

De regering staat toe dat 1500 buitenlandse waarnemers toezien op een eerlijk verloop. Ze wil voorkomen dat ze wordt beschuldigd van fraude, zoals bij de verkiezingen in 2012. Ook duizenden Russische waarnemers houden toezicht op het verloop van de verkiezingen.