Arrestaties na confrontatie bij Oostvaardersplassen

Bij de Oostvaardersplassen zijn drie activisten gearresteerd die over een hek klommen om boswachters te belagen. De betogers werden woedend toen de medewerkers van Staatsbosbeheer voor hun ogen een dier doodschoten. Ze voelden zich helemaal geprovoceerd toen het dier na het eerst schot nog niet dood was en het in hun beleving lang duurde voordat het genadeschot volgde.

De boswachters schoten het dier dood nadat al een discussie met de activisten was ontstaan over het doden van uitgehongerde en verzwakte dieren. De activisten ervoeren de actie van de boswachters als een provocatie. Ze begonnen te schelden en twee van hen klommen over het hek.