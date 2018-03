Nederlandse visser beboet in Frankrijk, 'Fransen leggen op alle slakken zout'

Het Zeeuwse vissersschip Arnemuiden 14 ligt nog zeker tot maandag vast in de haven van het Franse Duinkerken. De rechter heeft de eigenaar van het schip een boete opgelegd van 30.000 euro. Ook is de lading in beslag genomen en door de Franse overheid verkocht.

De viskotter werd deze week aan de ketting gelegd, omdat bij controle bleek dat de maaswijdte van de netten te klein was. Joop Siereveld, eigenaar van de kotter, zei toen tegen Omroep Zeeland dat hij de maatregel "zwaar overtrokken" vond.

Voordat het schip vrijgegeven kan worden, moest een rechter de hoogte van de boete bepalen. Dat is gisteren gebeurd. Siereveld was uitgegaan van een boete van 22.000 euro, maar het werd dus 8.000 euro meer. "Het is naar mijn idee gewoon natte vingerwerk. De overtreding is zo minuscuul klein", zegt hij. "Ieder weldenkend mens weet dat de te kleine maaswijdte aan de onderkant van het net geen enkele belemmering oplevert voor ondermaatse vis."

Op alle slakken zout

Bij de controle bleek dat de maaswijdte bij de ingang van het net in orde was, maar aan de onderkant iets te nauw. Volgens Siereveld is dat een plek waar geen vis komt en zin de mazen voor ondermaatse vis ook nog steeds groot genoeg om te ontsnappen. Die lezing wordt bevestigd door Kees van Beveren, voorzitter van Delta Zuid van de organisatie van kottervissers VisNed. "Op zich was het een goed net, behalve aan de staart", stelt hij.

Van Beveren stelt dat Nederlandse vissers sinds het hoogopgelopen conflict over de pulsvisserij in Frankrijk onder een vergrootglas liggen. "Ze willen geen Nederlandse vissers in Frans water. Ze gaan nu op alle slakken zout leggen", zegt hij.

Griffier

De Franse rechter deed gistermiddag 15.00 uur uitspraak in de zaak. Joop Siereveld kreeg anderhalf uur de tijd om de boete contant of per cheque bij de rechtbank te betalen. Maar eenmaal bij de rechtbank bleek dat de griffier geen cash geld mocht aannemen. Vandaar dat het schip nog steeds aan de ketting ligt.

Maandag doet Siereveld een nieuwe poging om de boete te betalen. In totaal bedraagt de schade dan 55.000 euro, schat hij, inclusief de verloren vis en de personeelskosten die door lopen.