Meesters schenken pabo Arnhem een urinoir

Actiegroep Meestert!, die zich inzet voor meer mannen in het basisonderwijs, heeft de pabo in Arnhem een urinoir cadeau gedaan. Die had geen 'echt' mannentoilet, terwijl er behoefte is aan meer mannen in het onderwijs.

Het urinoir is vanmiddag feestelijk in gebruik genomen tijdens de open dag van de pabo op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

"Het idee van een mannentoilet is ludiek, maar de achterliggende gedachte heel serieus", zegt Nol Heinen, zelf leerkracht op een basisschool in Arnhem en verbonden aan Meestert! "Er is nu geen goede balans tussen mannen en vrouwen. Daarom zijn we voor meer meesters. Niet omdat mannen per se beter zijn, maar omdat meer variatie beter is."

Mannen behouden

Heinen wijst er bij Omroep Gelderland op dat er scholen zijn waar de teams louter of bijna volledig uit vrouwen bestaan. "We zijn met Meestert! nu twee jaar bezig om meer mannen op de opleiding te krijgen en om mannen te behouden voor het onderwijs. Dat doe je niet alleen met een campagne voor meer mannen, maar ook door te zorgen dat het beroep meer aanzien krijgt. Dat is voor zowel mannen als vrouwen van belang."

Justine van den Berg van de HAN onderkent het probleem. "Gelukkig zien we ook een stijgende trend. Dit jaar is bijna 30 procent van de studenten man. Dat is veel meer dan een aantal jaren geleden. Alle inspanningen werken dus wel."