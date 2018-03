Veroordeelde Turkse journalist toch vrijgelaten

De Turkse journalist Sahin Alpay is vanmorgen vrijgelaten. Hij was veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de couppoging in 2016. Maar het hooggerechtshof oordeelde in januari dat hij en een collega-journalist vrijgelaten moest worden, omdat "hun fundamentele rechten werden geschonden."

Volgens de Turkse minister van Justitie Bozdag handelde het hof buiten zijn mandaat met die uitspraak. De lokale rechtbank in Istanbul weigerde in eerste instantie de journalisten vrij te laten. Die weigering maakte veel los in Turkije.

Huisarrest

Vanochtend is Alpay dus toch vrijgelaten, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Wel heeft hij nog huisarrest en mag hij Turkije niet verlaten.

In een reactie zegt hij dat hij blij is om weer bij zijn familie te zijn, maar vrij voelt hij zich niet. Daarbij verwees hij naar alle andere journalisten die nog in de gevangenis zitten. Over een andere journalist die van het hof vrijgelaten moest worden, Mehmet Altan, is niets bekend.

Alpay en Altan hoorden bij een groep van zes journalisten die volgens de rechtbank banden hebben met de beweging van de geestelijke Fethullah Gülen. De regering houdt de Gülen-beweging verantwoordelijk voor de couppoging.