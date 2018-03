Advocaat Sjaak B.: wat bewijzen de woorden van Astrid?

Voor de arrestatie van Sjaak B., die gisteren werd opgepakt in verband met de moord op Heinekenontvoerder Cor van Hout, ontbreekt een solide basis, zegt B.'s advocaat Marnix van der Werf. B. werd meegenomen voor verhoor nadat Astrid Holleeder vrijdag in het moordproces tegen haar broer had verklaard dat B. bij de moord op Van Hout was betrokken.

Dat had ze gehoord van haar broer Willem Holleeder, van wie het Openbaar Ministerie denkt dat hij de opdracht gaf om Van Hout te laten liquideren. "Iedereen kan iets zeggen over een ander. Wat bewijst dit?", aldus advocaat Van der Werf. Hij zegt nogal verbaasd te zijn over de arrestatie van zijn cliënt.