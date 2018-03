Meer sociale huur is nodig, maar of een landelijk quotum gaat helpen?

GroenLinks, de PvdA en de SP maken zich grote zorgen over de sociale woningvoorraad in Nederland. De partijen vrezen dat er de komende jaren 65.000 tot zelfs 300.000 sociale huurwoningen verdwijnen, als gevolg van sloop of verkoop.

Om dat te voorkomen, moet wat de drie partijen betreft vastgelegd worden dat een sociale huurwoning pas tegen de vlakte mag of verkocht mag worden, als er gegarandeerd een nieuwe woning voor terugkomt.

Voorzitter Marnix Norder van de vereniging van woningcorporaties Aedes noemt het een "interessant voorstel" en zegt de zorgen van de partijen te begrijpen. "We willen de sociale voorraad uitbreiden in die gebieden waar schaarste is."

Gemeenten

Tegelijkertijd heeft hij ook zo zijn vraagtekens of dit iets is wat landelijk geregeld moet worden. Woningcorporaties maken nu namelijk afspraken met gemeenten over het aantal sociale huurwoningen. "Dit voorstel past niet in de geest van de woningwet, waarin juist besloten is om gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken te laten maken", zegt Norder. "Dat overleg is nu de geƫigende plek voor afspraken over sociale huurwoningen."

Hij vindt het ook logisch om dat het thema wonen bij de gemeente te houden. "In krimpgebieden is deze vraag naar meer of minder hetzelfde aantal huurwoningen er niet, en daar worden dus ook andere afspraken gemaakt. Om de minister dan een uitzondering te laten maken is extra werk. Dat kunnen de lokale partijen prima zelf."