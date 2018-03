Laatste overlevende (93) Slag in Javazee overleden

In Den Haag is Felix Jans, de laatste Nederlandse overlevende van de Slag in de Javazee (1942) overleden. Dat meldt de website Indisch4ever, die nieuws meldt over aan voormalig Nederlands-Indiƫ en Indonesiƫ gerelateerde onderwerpen.

Bij de slag waarmee de geallieerden hoopten een Japanse invasievloot tegen te houden en zo een aanval op Java te voorkomen, voer Jans op de torpedojager Hr. Ms. Kortenaer als matroos der derde klasse. Toen de Kortenaer zonk na een Japanse voltreffer, klampte Jans zich vast aan een reddingsboei en kon hij zich een nacht lang in leven houden tot de Britse marine hem uit zee viste.

Van de 151 man aan boord van de Kortenaer verdronken er zo'n vijftig. In totaal verloor Nederland bij de zeeslag 900 opvarenden.

Birmaspoorlijn

Later in de oorlog stuurde de Japanse bezetter Jans naar Thailand om te werken aan de Birmaspoorlijn. Ook die ontberingen wist hij te overleven. Na de oorlog kwam hij naar Nederland en ging daar voor defensie werken.

In 2016, kort voor de 75e herdenking van de Slag in de Javazee, werd ontdekt dat de wrakken van drie Nederlandse kruisers en de Kortenaer waren verdwenen van de zeebodem voor de kust van Java.

Jans was er niet van onder de indruk. In een vraaggesprek met het AD zei hij destijds: "Moet ik daar boos over worden? Die mensen zijn arm daar. Dat hebben ze natuurlijk voor het oud ijzer gedaan. Ik heb de herinnering nog." Felix Jans is 93 jaar geworden.