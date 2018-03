Nawinter: meer wedstrijden afgelast en gladheid op de weg

Hoewel de lente er even aan leek te komen, is het ijzig koud in Nederland: nog nooit werden er op 17 maart zulke lage temperaturen gemeten. Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijk weer en windstoten tot wel 80 kilometer per uur en heeft daarom code geel afgegeven. In het zuiden van het land kan op verschillende plaatsen een sneeuwdek van een tot drie centimeter vormen.