IJskoude februariweek fataal voor recordaantal mensen

De ijskoude laatste week van februari heeft een sterftepiek veroorzaakt; in die zeven dagen zijn 3887 mensen gestorven, meldt het AD, dat de cijfers heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ouderen van boven de 80 maakten de helft uit van het aantal sterftegevallen.

Sinds de sterftecijfers per week worden geregistreerd, is het aantal sterfgevallen nooit zo hoog geweest.

Kou en griep

Het hoge sterftecijfer - in dezelfde week vorig jaar stierven 3152 mensen - is het gevolg van de kou en de griepgolf, zegt Jan Latten, hoofdonderzoeker van het CBS, in het AD. Vooral hoogbejaarden zijn er gevoelig voor, bij hen is het risico groter dat een verkoudheid ontaardt in een longontsteking die hen fataal wordt.

Latten zegt te verwachten dat het "sterfterecord" nog wel vaker verbroken zal worden, gezien de vergrijzing. "Het nadeel van ouder worden is dat ons lijf zwakker wordt en dat we kwetsbaarder worden voor dingen die samengaan met natuurfenomenen als zo'n extreem koude winterweek." Ook bij hittegolven schiet het sterftecijfer omhoog.

Overigens meldde het CBS begin deze maand al dat het aantal sterfgevallen deze hele winter al fors boven de cijfers van vorig jaar ligt.