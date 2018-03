Wekdienst 17/3: grote campagnedag #GR18 en St. Patrick's Day

En dan nog dit:

Voor de derde keer in een week tijd is het Amerikaanse United Airlines in de fout gegaan vanwege een incident met een dier. Op een vlucht van Newark naar St. Louis zat een hond die op een hele andere vlucht had moeten zitten. De luchtvaartmaatschappij besloot daarom om de hele vlucht, met 33 passagiers erin, dan maar om te leiden naar Akron (Ohio), waar de hond herenigd werd met zijn baasje.

Eerder deze week vervoerde United per ongeluk een herdershond naar Japan, die naar Kansas had moeten gaan. De Duitse dog die juist in Japan moest zijn, kwam in Kansas tevoorschijn. Maandag overleed een puppy aan boord van een United-toestel. De eigenaren moesten de tas met daarin het dier in het bagagevak boven de stoelen leggen.