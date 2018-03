Willem-Alexander, koning van de 'gewone Nederlander'

In het overzicht krijgt het bezoek van de koning aan een woonwagenkamp in Zeist evenveel aandacht en ruimte als zijn staatsbezoek aan Portugal. Dat is de teneur. Nog een (willekeurig) voorbeeld. Voor de 39 nieuwe en 17 vertrekkende ambassadeurs die in 2017 bij de koning op audiëntie kwamen, is evenveel plaats ingeruimd als voor het werkbezoek van Willem-Alexander aan Westerwolde. Daar sprak hij met bewoners "over de manier waarop mensen samenleven en over de vraag of zij zich in hun woon- en werkomgeving thuis voelen".

Het valt allemaal na te lezen in het verslag dat ruim 160 pagina's met zo'n 150 foto's omvat en waarvan naast een papieren en digitale versie voor het eerst ook een e-magazine is gemaakt.

Van de bijna 250 'werkzaamheden' die de leden van het Koninklijk Huis in 2017 verrichtten en waarvan Willem-Alexander en Máxima het overgrote deel voor hun rekening namen, krijgen hun binnenlandse (werk)bezoeken in het koninklijk jaaroverzicht veruit de meeste aandacht.

In kleine tekstkadertjes wordt maar summier verslag gedaan van de staatkundige activiteiten van de koning. Zo leren we dat "Zijne Majesteit de Koning vorig jaar 178 wetten, 169 algemene maatregelen van bestuur en 1818 Koninklijke Besluiten ondertekende" en dat hij "in totaal 57 mensen, inclusief de nieuwe bewindslieden in het kabinet Rutte III, ter beëdiging ontving".