Xi blijft als voorspeld president China, maar wie is die nummer twee?

Het Nationale Volkscongres heeft de Chinese president Xi Jinping unaniem herbenoemd en hem de mogelijkheid gegeven langer aan te blijven dan twee termijnen. Het was een formaliteit, vorige week was al bepaald dat de regel dat presidenten maar twee termijnen mogen dienen uit de grondwet wordt geschrapt.

Het Volkscongres is met bijna 3000 delegatieleden het grootste parlement ter wereld. Het wordt gedomineerd door loyale leden van de Communistische Partij. Voorstellen van de partijleiding worden dan ook steevast met instemming ontvangen. Het Nationale Volkscongres wordt dan ook wel een 'marionetten parlement' genoemd. Xi Jinping werd in 2013 president. Hoeveel termijnen van vijf jaar hij nog van plan is om aan te blijven, heeft hij niet gezegd.

Er komt wel een nieuwe vice-president. In plaats van de vorige vicepresident Li nog een termijn te geven is Wang Qishan naar voren geschoven.

De 69 jarige Wang leidde de afgelopen vijf jaar de belangrijke anti-corruptie-commissie. In die functie liet hij maar liefst 254.419 ambtenaren onderzoeken en werden meerdere top-functionarissen ontslagen of veroordeeld in corruptiezaken, onder wie tegenstanders van Xi Jinping.

Wang rechterhand Xi

Wang is dan ook een vertrouweling van de president. De mannen zitten in hetzelfde netwerk van nageslacht van de eerste communistische leiders. Dat netwerk noemt zich Hong Erdai, wat Tweede Rode Generatie betekent. Op een zeldzame foto die het tijdschrift Foreign Policy vorig jaar publiceerde staan ze gebroederlijk naast elkaar tijdens een reünie in 2006.

Wang is dus belangrijk voor Xi en wordt als zijn rechterhand gezien. Toch trad hij afgelopen najaar terug uit het permanente Comité van de Communistische Partij, omdat hij te oud is voor een tweede termijn. Maar nu keert hij dus terug als vicepresident.

Anti-corruptietsaar

Verwacht wordt dat Wang zich als vicepresident vooral zal bezighouden met de handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten. Nu Trump gedreigd heeft tarieven te verhogen op Chinese producten ligt daar een belangrijke taak op diplomatiek gebied. Voor hij de anti-corruptietsaar werd, was Wang van 2008 tot 2013 als vicepremier al verantwoordelijk voor handelsgesprekken met de EU en de VS. Hij wordt door diplomaten omschreven als pragmatisch, geen havik. Anderen noemen hem direct en intelligent en iemand die weet hoe hij moeilijke problemen moet oplossen. Hij wordt daarom ook wel 'China's brandblusser' genoemd.

De vraag is hoe hij zich gaat opstellen tegen de steeds vijandigere houding van de VS. Washington wil dat Peking het handelstekort terugbrengt met 100 miljard dollar. Ook dreigt het Witte Huis hoge importtarieven op te leggen aan Chinese technologie-bedrijven. Eerdere hoge diplomaten die naar Washington afreisden om het hierover te hebben, kwamen met lege handen terug.