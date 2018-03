'Verdachte moord Van Hout opgepakt na getuigenis Astrid Holleeder'

In Amsterdam is crimineel Sjaak B. opgepakt voor de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout, meldt De Telegraaf. In het proces tegen Willem Holleeder zei zijn zus Astrid gisteren in de rechtbank dat B. de motor bestuurde waarop de schutter zat.

Astrid Holleeder werd gisteren weer als getuige ondervraagd in het proces tegen haar broer Willem. Ze vertelde onder meer dat ze stiekem een gesprek met haar broer had opgenomen en dat die zei dat Sjaak B. betrokken was bij de moord op Van Hout.

Ze gaf de opnamen aan de rechtbank en het OM, waarop Sjaak B. werd gearresteerd, bericht de krant.

Passageproces

B. wordt door het OM al langer verdacht van betrokkenheid bij de moord op Cor van Hout, maar tijdens het Passageproces werd hij van liquidaties vrijgesproken. Wel kreeg hij 5,5 jaar gevangenisstraf voor wapenhandel.

Heineken-ontvoerder Van Hout werd in 2003 in Amstelveen op straat doodgeschoten.