Ingenieur ingestorte brug in Miami maakte melding van scheuren

Twee dagen voor de fatale instorting van een brug in Miami, Florida, heeft de ingenieur die de leiding had over het project een melding gemaakt dat er scheuren waren opgetreden. Amerikaanse media berichten dat de man de voicemail had ingesproken van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor Transportzaken in de Amerikaanse staat.

De medewerker die het bericht had moeten horen, was er een paar dagen niet en luisterde het bericht pas een dag na het ongeluk af. Bij de instorting van de voetgangersbrug kwamen zes mensen om het leven.

Het bedrijf dat de brug bouwde, zou ook van de scheuren op de hoogte zijn geweest, maar zag die naar verluidt niet als een veiligheidsrisico.

Het nationaal bureau dat toezicht houdt op de veiligheid in het verkeer benadrukt dat een scheur niet per definitie betekent dat een brug kwetsbaar is. Het bureau heeft een onderzoek ingesteld naar de instorting.