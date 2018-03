United Airlines weer in de fout met huisdier

Voor de derde keer in een week tijd is United Airlines in verlegenheid gebracht vanwege een incident met een dier. Een vlucht van Newark naar St. Louis werd omgeleid naar Akron (Ohio) toen de luchtvaartmaatschappij erachter kwam dat er een huisdier aan boord was, terwijl dat met een andere vlucht mee had gemoeten.

United koos ervoor de vlucht dan maar om te leiden. De 33 passagiers die op weg waren naar St. Louis hebben compensatie gekregen, meldt CNN. United Airlines wil niet zeggen wat ze hebben gekregen. Het huisdier is in Akron veilig overhandigd aan de eigenaar.

Eerder in de week werd een herdershond per ongeluk naar Japan gevlogen. Het was de bedoeling dat de hond naar Kansas zou gaan. Daar kwam wel een andere hond aan, een Duitse dog, die in Japan werd verwacht.

Puppy dood

Maandag overleed een puppy aan boord van een toestel van United Airlines. De Franse bulldog zat in een tas en de eigenaren kregen te horen dat die in het bagagevak boven de stoelen gelegd moest worden. Ergens tussen Houston en New York, een vlucht van drie uur, is het dier overleden.

United Airlines verklaarde later dat de steward of stewardess niet doorhad dat er een hondje in de tas zat. De zaak bereikte ook het Congres. Twee senatoren, een Democraat en een Republikein, namen het initiatief voor een wet waarin is vastgelegd dat dieren niet in de bagagevakken gezet mogen worden.