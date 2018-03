BMW vervangt Duitse diesels bij rijverbod

BMW gaat in Duitsland leasediesels omruilen voor benzineauto's als die niet meer worden toegelaten in milieuzones. Bezitters van een BMW-diesel die binnen een straal van honderd kilometer rond zo'n stad wonen, kunnen ook aanspraak maken op de regeling.

BMW Nederland bevestigt tegenover de NOS een bericht van het AD. BMW is erg bang dat het oordeel van de rechtbank in Leipzig - die het toestond dat deze stad diesels weert - voor meer steden gaat gelden. In dat geval zou het populaire Duitse automerk veel potentiële klanten verliezen.

Om hoeveel auto's het bij onze oosterburen gaat, durft de woordvoerder niet te zeggen. Dat de regel alleen geldt voor leaserijders en niet voor 'gewone' particulieren, ligt volgens BMW Nederland in het feit dat veel Duitse BMW-rijders een leasecontract hebben. "Via zo'n contract met ons is het natuurlijk makkelijker om diesels terug te kopen en om te ruilen", aldus de woordvoerder.

Nederland

De woordvoerder weet niet of zo'n regeling ook in Nederland mogelijk is. "Het is nog veel te vroeg om dat te zeggen. Hier in Nederland is het in elke stad weer anders met eventuele milieuzones. In ieder geval hebben we het in Nederland over een veel beperkter aantal dieselauto's dan in Duitsland."