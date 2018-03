Oscar-baas John Bailey genoemd in #MeToo-onderzoek

De voorzitter van de organisatie die jaarlijks de Oscars uitreikt, wordt nu genoemd in de #MeToo-discussie. Er is een onderzoek gestart nadat er drie klachten tegen John Bailey waren ingediend, melden Amerikaanse media.

Details over de aard van de klachten zijn niet bekendgemaakt. Bailey noch de Academy of Motion Pictures reageren op de beschuldigingen.

De 75-jarige Bailey trad augustus vorig jaar aan als voorzitter van de Academy, die zich inzet voor de filmkunst. Bailey maakte carrière als cameraman in Hollywood en werkte onder meer aan Groundhog day, In the line of fire en The big chill.

Weinstein

In de nasleep van de affaire-Weinstein kreeg Bailey al te maken met de #MeToo-discussie: onder zijn leiding werd de producer uit de Academy gezet na beschuldigingen van wangedrag. Bailey roemde later de stappen die zijn genomen om wangedrag te voorkomen.

De beschuldigingen tegen Bailey worden nu eerst door een comité onderzocht. Als er iets gevonden wordt, moet de raad van gouverneurs van de Academy oordelen of Bailey kan aanblijven.