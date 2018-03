Opnamestop ziekenhuis VUmc opgeheven

Het Amsterdamse ziekenhuis VUmc kan weer nieuwe patiƫnten behandelen op de intensive en medium care. Er was een opnamestop vanwege een ziekenhuisbacterie die moeilijk te bestrijden was, maar de verspreiding van de bacterie is gestopt.

De intensive care is weer open, en daardoor kan ook de spoedeisende hulp weer normaal functioneren. Morgenmiddag gaat waarschijnlijk ook de afdeling medium care weer open. Er volgt morgenochtend eerst nog een laatste onderzoek.

Hardnekkig

Twee weken geleden ontdekte het ziekenhuis de hardnekkige bacterie Acinetobacter baumannii, die resistent is tegen antibiotica. Er werd daarna grondig schoongemaakt. Omdat deze week toch nieuwe besmettingen werden gevonden, werd een tijdelijke opnamestop ingevoerd.

Volgens NH Nieuws en AT5 is de bacterie nu niet meer aangetroffen in het ziekenhuis. De extra regels voor schoonmaak en hygiƫne blijven wel van kracht.