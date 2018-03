300 deelnemers aan stille tocht in Blerick

Ruim 300 mensen hebben in Blerick meegelopen in een stille tocht. Ze herdachten de vermoorde Kemal Zengin en Ömer Köksal.

Zengin (44) werd vorig jaar op 22 augustus doodgeschoten in de wijk Klingerberg. Een paar weken later, op 1 november, werd de 22-jarige Köksal overdag doodgeschoten in de wijk Vastenavondkamp. Daarna ontstond er grote onrust in die wijk, omdat het de derde schietpartij was in een paar maanden tijd.

De stille tocht ging van het Vastenavondkamp naar de Klingerberg, meldt 1Limburg. De tocht was georganiseerd als protest tegen het stilleggen van het onderzoek in de zaak-Zengin. Doordat er veel grote onderzoeken liepen, had de politie de afgelopen maanden simpelweg geen mankracht. Deze week werd bekend dat de politie alsnog verdergaat met het onderzoek.