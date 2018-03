Kabinet: buitenlandse inmenging bedreiging voor democratie

Buitenlandse inmenging is een echt, dagelijks probleem met mogelijk grote gevolgen voor de democratie in Nederland, schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Daardoor staat volgens het kabinet veel op het spel, zoals de integriteit van de politiek, de onafhankelijke rechtspraak, vrije en eerlijke verkiezingen, persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Daarom worden er op allerlei gebieden maatregelen genomen.

Het kabinet noemt drie voorbeelden: de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, het doorgeven van namen aan de Turkse overheid van Nederlandse personen en organisaties die onder controle van de Gülenbeweging zouden staan en de intimidatie van Eritreeërs.

Financieringsstromen

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD doen gericht onderzoek naar deze landen en andere landen waar een dreiging van uitgaat.

Ook de ondoorzichtige financieringsstromen vanuit Saudi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar naar religieuze en maatschappelijke instellingen worden onderzocht en besproken in diplomatieke contacten.

In internationale contacten via de NAVO en de EU zal het kabinet actief "bewustwording creëren" en de samenwerking aangaan om vijandige inmenging tegen te gaan. Daarbij zal ook de verspreiding van online desinformatie worden bestreden, "maar de journalistieke onafhankelijkheid moet gewaarborgd en gerespecteerd blijven".

Bedreigd

Voor de Nederlandse lokale politiek geldt dat politieke ambtsdragers betere voorlichting krijgen en meer worden ondersteund als zij geïntimideerd en bedreigd worden.

In de loop van dit jaar maakt het kabinet bekend hoe buitenlandse geldstromen naar politieke partijen worden beperkt, en hoe geldstromen uit "onvrije landen" naar religieuze organisaties worden beperkt.