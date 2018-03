Amper oppositie bij verkiezingen Rusland: 'Ze zijn bang gemaakt'

Nu is hij terug in zijn sportschool. In een maatschappij die niet veel is veranderd. "Mensen willen nog steeds hetzelfde. Ze willen een beter leven. Het lijkt alsof het protest verstomd is, maar dat is alleen wat je ziet. Diep van binnen is het er nog."

'Bang gemaakt'

We vroegen Maksim of hij weet waarom er nu dan niet meer geprotesteerd wordt. Volgens hem zijn er twee redenen. "Ten eerste zijn de 'liberalen' die toen op de frontlinie stonden naar het buitenland gevlucht, of gewoon bang geworden. Of eigenlijk bang gemaakt. Door alles wat er is gebeurd, na bijvoorbeeld Pussy Riot of de protesten op Bolotnaja."

"Ten tweede is er geen platform. Er is geen persoon meer over die kan spreken namens de mensen die zouden willen protesteren. De oppositie zelf is niet weg, maar de oppositieleiders wel."

Op de vraag of Maksim zelf weer zou gaan protesteren als er dit jaar protesten zouden zijn geweest, antwoord hij vastbesloten: "Ja. Maar alleen als ik mijn naasten daarmee kan helpen. Voor dit land zelf zou ik het niet meer doen."