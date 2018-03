Leers wil 'moraliteitstoets' voor wethouders

Waarnemend burgemeester Gerd Leers van Brunssum wil een uitgebreidere toets voor aankomend wethouders. Nu wordt er gekeken of er juridische redenen zijn om iemand niet te benoemen, maar dat is volgens Leers niet genoeg.

Leers wil aankomend wethouders een 'moraliteitstoets' laten doen. Daarbij is het niet genoeg of een benoeming volgens de letter van de wet kan. "Er zijn meer zaken belangrijk. Ik verwacht van een wethouder dat die betrokken is, kennis van zaken heeft, maar ook een goede inborst. Daarop moet hij of zij beoordeeld worden", zegt Leers tegen de regionale omroep L1.

In zijn gemeente was de afgelopen maanden felle discussie over wethouder Jo Palmen. De politieke loopgravenoorlog leidde tot het vertrek van Leers' voorganger Luc Winants.

Moraliteitstest

Na de verkiezingen wil hij met de nieuwe gemeenteraad bedenken hoe die toets eruit moet zien. Hij wil thema's aan de orde laten komen als de omgang met elkaar, een goede betrokkenheid bij de burgers, kwetsbaar opstellen en elkaar iets gunnen.

De burgemeester is over zijn plan in overleg met minister Kajsa Ollongren en de Limburgse gouverneur Theo Bovens. Uiteindelijk hoopt hij dat de 'moraliteitstest' de landelijke norm wordt.