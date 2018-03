Belgische kinderen mogen vanaf 13 jaar op sociale media

Belgische kinderen mogen binnenkort vanaf hun dertiende zelf bepalen of ze gebruikmaken van sociale media. Dat heeft de Belgische regering vandaag beslist.

In mei treedt een nieuwe Europese privacywet in werking. Die geldt in heel Europa, maar via uitvoeringswetten kunnen landen op kleine punten hun eigen invulling kiezen. De leeftijdsgrens is een van die punten. Die is nu vastgesteld op 16 jaar, maar de lidstaten mogen die verlagen naar 13 jaar.

Aansluiting bij de realiteit

De Belgische staatssecretaris Backer van Privacy vindt dat een leeftijd van 13 jaar beter aansluit bij de realiteit. Uit onderzoek blijkt dat ruim 80 procent van de 13- en 14-jarigen in Belgiƫ regelmatig inlogt op sociale media als Facebook, Snapchat, Instagram en Musical.ly