Het wordt koud dit weekend, jonge hockeyers en voetballers vrij

Na een korte periode met lenteachtige temperaturen, kunnen we dit weekend onze muts, sjaal en handschoenen weer aantrekken. Er kan sneeuw vallen, 's nachts vriest het en de temperatuur ligt overdag rond het vriespunt. Door de noordoostenwind zal het veel kouder aanvoelen.

"In het Waddengebied kan het zelfs stormachtig worden", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. "Met deze temperaturen is dat echt niet fijn. Er kunnen windstoten voorkomen van 80 tot 90 kilometer per uur."

Deze omstandigheden zijn uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar.

Pupillen niet het veld op

Het KNMI heeft vanwege verwachte gladheid voor een aantal provincies code geel afgegeven. Vanavond kan het in een strook van Noord-Holland naar Overijssel lokaal al glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Vannacht en morgenochtend moeten automobilisten vanwege de sneeuw ook oppassen in het midden en zuiden van het land. Er kan een paar centimeter vallen.

Jonge voetballers en hockeyers hoeven morgen niet te blauwbekken op het veld. De KNVB heeft alle zaterdagwedstrijden voor voetballers onder de 11 jaar afgelast. Over het jeugdvoetbal voor oudere kinderen neemt de bond uiterlijk morgenochtend 08.30 uur een besluit.

De hockeybond heeft de wedstrijden voor de jongste spelers (F, E6 en E8-elftallen) voor morgen afgelast. "Bij de Jongste Jeugd spelen kinderen vanaf 6 jaar. Dat zijn geen temperaturen om kinderen van die leeftijd te laten hockeyen", zegt Leon Rutten van de KNHB.

Fietstocht aangepast

Zondag waait het iets minder hard, maar blijft het zeer koud. Daarom ziet de fietstocht Hollandse 100 in Friesland er iets anders uit. Deelnemers fietsen de andere kant op, zodat ze minder last hebben van de koude wind. Onder anderen prins Bernhard en zijn familie doen mee.

Na het weekend is het voorbij met de kou. Dan draait de wind naar het noorden en komt er zachtere lucht het land binnen. Overdag wordt het dan een graad of 8.