Wintersporters uit skilift geslingerd in Georgië

Omstanders schieten te hulp en schreeuwen naar de mensen die nog in de lift zitten om eruit te springen. De meesten doen dat, waardoor erger werd voorkomen.

Het ministerie van Economische Zaken, dat het skigebied in Gudauri via een bedrijf exploiteert, zegt dat de oorzaak van de storing nog wordt onderzocht. Experts van de fabrikant van de skilift komen morgen aan in het gebied om daarmee te helpen.