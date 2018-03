PVV-campagnespot is onsmakelijk, zegt Rutte

Premier Rutte vindt de nieuwe campagnespot van de PVV onsmakelijk. "Ik geloof dat ik hier het overgrote deel van Nederland representeer als ik dit onsmakelijk vind", zei de premier op zijn wekelijkse persconferentie. Verder wil hij er niets over zeggen.

Het gisteren in de zendtijd voor politieke partijen getoonde filmpje leidt tot veel ophef en kritiek. In de 2,5 minuten durende verkiezingsspot verschijnen na de woorden "Islam is" woorden zoals geweld, terreur, Jodenhaat, homohaat en slavernij. Na het woord "dodelijk" druipt bloed van de letters af.