'VS bereid tot afspraken EU over importheffingen staal en aluminium'

'Niet meer dan in 2017'

In nieuwe gesprekken, vandaag, heeft de VS volgens Der Spiegel voorwaarden gesteld. Een van die voorwaarden is dat Europa in de toekomst niet meer staal zal exporteren naar de VS dan in 2017.

Ook moet Brussel maatregelen nemen tegen de Chinese 'dumpverkoop' van staal - min of meer de reden dat Trump de importheffingen in het leven heeft geroepen. De VS wil met de EU een front vormen tegen China, maar ook afspraken maken over andere handelsthema's.

Toen Trump twee weken geleden voor het eerst sprak over heffingen in een meeting met staalbedrijven, bezigden Europese leiders klare taal. Zij zouden hem met gelijke munt terugbetalen. Toen de Amerikaanse president eenmaal zijn handtekening had gezet onder het omstreden besluit, met daarin ook wat uitzonderingen, klonk in Europa steeds meer de roep om dialoog.