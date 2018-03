Hoe de moord op een journalist leidde tot de val van het Slowaakse kabinet

Zij blijkt de 42-jarige Italiaan Antonin Vadala te kennen. Hij bezit enkele landbouwbedrijven in Slowakije, was een tijdlang zakenpartner van Trosková en kent ook Viliam Jasan, een andere topadviseur van Fico. Nicholson: "Dat hij en andere Italianen sinds de jaren 90 schimmige zaken deden in Slowakije, was al bekend. Alleen was het niet duidelijk of het ook echt om criminelen ging."

Dat verandert als Vadala vorig jaar in beeld komt bij de Italiaanse autoriteiten bij een onderzoek naar cocaïnehandel met Zuid-Amerika. Vadala wordt genoemd als de spil in een handelsnetwerk dat ook via Slowakije loopt.