Minister: dood vrouw door zelfmoordpoeder zeer zorgelijk

Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt het "heel zorgelijk" dat er een jonge vrouw is overleden na het innemen van het zogenoemde zelfmoordpoeder. Dat poeder is bekend geworden door een publiciteitsactie van de Coƶperatie Laatste Wil.

De vicepremier noemt het "heel verdrietig" dat de 19-jarige Ximena het middel eenvoudig en goedkoop via internet kon verkrijgen en er zelfmoord mee heeft gepleegd.

Hij zegt dat hij op dit moment nog niets kan ondernemen, omdat het Openbaar Ministerie de zaak onderzoekt. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of er in dit geval een relatie is met Laatste Wil.

'Mogelijk strafbaar'

De Jonge wijst erop dat hij al eerder heeft gezegd dat hij het werk van Laatste Wil "zeer ongewenst, maatschappelijk onverantwoord en mogelijk ook strafbaar" vindt.

Hij voegt daaraan toe dat hij op dit moment nog niet kan zeggen of hij iets kan doen tegen de verkrijgbaarheid van het middel. Hij zegt dat dit een van de vragen is die de komende weken aan de orde komen.

Hij zegt dat er veel middelen zijn die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid, maar die tegelijkertijd functioneel kunnen zijn in bijvoorbeeld de bouw.

'Aangifte doen'

Ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid verwijst naar het onderzoek van het OM. Hij wil een eventuele rechtsgang in deze zaak niet belemmeren door te zeggen wat hij van de verkrijgbaarheid van het middel vindt.

Wel zegt hij dat mensen die denken dat er in hun omgeving een strafbaar feit is gepleegd, aangifte moeten doen. De vraag of het verstrekken van het 'zelfmoordpoeder' strafbaar is, kan hij niet beantwoorden voordat het OM zijn onderzoek heeft afgerond.