Botresten niet van opvarenden Nederlandse oorlogsschepen in Javazee

In Indonesië zijn op drie plekken in Brondong toch geen sporen gevonden van stoffelijke resten van de opvarenden van drie Nederlandse oorlogsschepen. Dat schrijft minister van Defensie Bijleveld in een brief aan de Tweede Kamer.

De locaties werden onderzocht omdat ooggetuigen hadden gezegd dat daar de illegaal geborgen Nederlandse oorlogschepen waren verwerkt en gedumpt, en dat daar ook de stoffelijke resten konden zijn.

Indonesië-correspondent Michel Maas: "Brondong is een groot dorp met een normale begraafplaats waar volgens een getuige enkele plastic zakken met stoffelijke resten van 'een sloopschip' zouden zijn begraven. Het dorpshoofd heeft dat bevestigd tegenover een Indonesische journalist."

Identificatiedienst

Minister Bijleveld zegt dat de onderzoeken werden geleid door de politie van Indonesië in aanwezigheid van experts van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht. Zij functioneerden als adviseur en kwamen tot de conclusie dat de resten niet van de Nederlanders konden zijn.

Volgens Maas waren de menselijke resten al opgegraven voordat de Nederlandse experts aankwamen. "Die hebben de opgravingen dus niet kunnen begeleiden, en kunnen ook niet met zekerheid zeggen of de botten die ze onderzochten wel van de begraafplaats afkomstig waren."

Er is wel een afgevaardigde van de Nederlandse ambassade in Brondong ter plaatse geweest. Volgens het hoofd van de lokale politie zijn de gevonden beenderen naar het politiebureau in Lamongan gebracht en van daar naar het hoofdbureau van politie in Soerabaja. Daar hebben de Nederlandse experts ze gezien.

Dieren

De onderzoekers van de Koninklijke Landmacht onderzochten ook eerder gevonden botresten. Die bleken grotendeels afkomstig van dieren. Van de rest van de botfragmenten is in ieder geval vastgesteld dat ze niet heel lang in zee gelegen hebben.

"Wij betreuren het, met name voor de nabestaanden, dat ook na deze onderzoeken niet meer duidelijk is geworden over wat er gebeurd is met de illegaal geborgen Nederlandse oorlogsschepen en hun opvarenden", zegt Bijleveld.